Спасиха ленивец от ужасяваща смърт (ВИДЕО)

Ленивец, незнайно как попаднал в капан между електропроводите в колумбийската провинция Антиокия, е спасен по-рано тази седмица от работник на холдинга за обществени услуги Empresas Publicas de Medellin (EPM), предава БГНЕС.



На видеоклип, разпространен в интернет, се вижда как 38-годишният служител Виктор Уго Лопес се качва на електрически стълб и подава ръка на застрашеното животно, което от страх първоначално се отдръпва.



След това Лопес протяга пръчка, за която ленивецът все пак се хваща. След като го отдалечава от кабела, Лопес прегръща ленивеца и се спуска заедно с него по електрическия стълб.

