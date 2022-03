Украинците ползват рок класика като боен вик (ВИДЕО+СНИМКИ)

Дий Снайдър, фронтменът на култовата банда "Twisted Sister" посрещна с радост информацията, че украинците използват хита им "We're Not Gonna Take It" като боен вик. Той научил, че това парче е химн за бойците от "съпротивата" и напълно ги подкрепя срещу руската инвазия, съобщава CNN, цитирана от life.dir.bg.

"Абсолютно одобрявам украинците да използват "We're Not Gonna Take It" като боен вик", написа рокаджията в Туитър. "Дядо ми беше украинец, преди да бъдат погълнати от СССР след Втората световна война. Това не може да се случи отново с тези хора!"

I absolutely approve of Ukrainians using "We're Not Gonna Take It" as their battlecry. My grandfather was Ukrainian, before it was swallowed up by the USSR after WW2. This can't happen to these people again! #FUCKRUSSIA — Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) February 26, 2022

Но тази благосклонност не се отнася до протестиращите срещу маските, които използваха песента за техните си цели, каза той. Снайдър, известен с тежкия си сценичен грим в миналото, подчерта, че хората, които пренебрегват мерките за обществена безопасност, нямат право да използват класическата мелодия, за да демонстрират предизвикателство.

People are asking me why I endorsed the use of "We're Not Gonna Take It" for the Ukrainian people and did not for the anti-maskers. Well, one use is for a righteous battle against oppression; the other is a infantile feet stomping against an inconvenience. — Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) February 27, 2022

"Хората ме питат защо одобрих използването за украинския народ, а не за противниците на маските. Е, едната употреба е за праведна битка срещу потисничеството, другата е инфантилна проява срещу някакъв вид неудобство". Снайдер открито критикува руския президент Владимир Путин, а миналата седмица той сподели стара снимка, на която носи значка с надпис "Русия е гадна".

Holy Crap! I'm I actually wearing that pin in what looks like about 1978?! (My Ukrainian grandpa would have been so proud!) https://t.co/xKNm5vVOM9 — Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) February 27, 2022