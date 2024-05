Учени наблюдаваха как орангутан лекува рана на лицето си с листа от лечебно растение (ВИДЕО)

Орангутан беше проследен, докато лекувал рана с тропическо растение. Той се превърна в пример за това как някои животни се опитват да облекчат собствените си болежки с лекове от дивата природа, съобщават учени.

Изследователи наблюдават как животното откъсва и дъвче листа от лечебно растение, използвано от хората в Югоизточна Азия при болка и възпаление. След това възрастният мъжки орангутан с пръсти нанася соковете от растението върху нараняване на дясната си буза. После притиска сдъвканото растение, за да покрие отворената рана като с импровизирана превръзка. Наблюдението на дивото животно е описано в статия в изданието „Сайънтифик рипортс”, предава Nova.

При други изследвания са регистрирани няколко вида човекоподобни маймуни, които търсят лекарства в горите, но до този момент учените бяха наблюдавали животно, което да се лекува по този начин, отбелязва „Асошиейтед прес”.

„За първи път наблюдаваме диво животно, което прилага доста силно лечебно растение директно върху рана”, казва съавторът на проучването Изабел Лаумер, биолог в Института „Макс Планк”.

Изумителното лечение на орангутана е записано през 2022 г. от Улил Азари, съавтор и полеви изследовател в Медан, Индонезия. Снимките показват, че раната на животното се затваря в рамките на един месец.

