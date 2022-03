Уил Смит се извини за шамарите на "Оскарите"

Американският актьор Уил Смит се извини на водещия на церемонията за раздаване на филмовите награди "Оскар" Крис Рок, на когото удари шамар на сцената. Смит определи поведението си като "недопустимо и непростимо", извини се също така на Киноакадемията на САЩ и зрителите, съобщиха световните информационни агенции.

На 94-ата церемония за раздаване на престижните филмови награди Смит удари по лицето водещия, след като той се пошегува със съпругата на Смит Джада Пинкет Смит, която страда от алопеция, загуба на коса.

"Насилието във всичките му форми е отровно и разрушително", написа Смит в Инстаграм и добави, че поведението му миналата нощ е било недопустимо. Когато се шегуват с мен, това е част от работата ми, но шегата със здравословното състояние на Джада ми дойде в повече, не можех да го понеса и реагирах емоционално, каза той и обръщайки се към колегата си, когото удари, заяви, че иска публично да му се извини. "В света на доброто и любовта няма място за насилие", обобщи той.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa