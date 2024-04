Разпалена активистка ядоса Алек Болдуин, той я нападна (ВИДЕО)

Актьорът Алек Болдуин отново се забърка в проблеми, след като беше уловен да избива телефона от ръката на жена, протестираща в защита на Палестина на митинг в Ню Йорк.

Срещата между двамата стана в кафене в града, където протестърката започна да дразни Болдуин, като го подканваше да изрече думите „Свобода за Палестина“. „Алек, можеш ли да кажеш „Свобода за Палестина“ веднъж“, каза жената, докато записваше цялата случка.

Тя продължи да настоява на Болдуин. „Освободете Палестина, Алек, кажи го само веднъж и ще те оставя на мира. Просто кажи „Свобода за Палестина“ веднъж“, настоя тя, докато той я игнорира и в следствие поклати отрицателно глава.

След като не получи желаното активистката започна да дразни Алек Болдун, като го нарече ционист и му припомни, че е го съдят за смъртта на операторката Халина Хъчинс. „Защо убихте жената и не сте в затвора? Вие сте престъпник“, заяви агитаторката. Това явно беше достатъчно да ядоса актьора, който посегна към жената и взе телефона ѝ.

Това не е първият път, когато анти-израелски активисти се сблъскват с Болдуин. Група протестиращи се изгавриха с актьора миналия декември и го попитаха дали осъжда Израел. Болдуин отговори „Не, подкрепям мира в Газа“, което ги раздразни, припомни "Телеграф".

White devil Alec Baldwin attacked me

While I was trying to get coffeee pic.twitter.com/qebME0V4Wl