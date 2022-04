Бясна лисица вдигна на крак Капитолия

Агресивна лисица нападна хора край Капитолия, ухапвайки най-малко 9 души, преди да бъде заловена, пише The New York Times.

Приказката за дивата лисица, която живее на хълма Капитолия беше завладяла онези, които живеят и работят там. Сюжетът бързо премина в драматичен трилър, когато животното започна да напада и хапе хора.

Властите смятат, че лисицата си е направила леговище в близост до хълма, и предупредиха хората да не се доближават, докато тече акцията по издирването и залавянето ѝ.

Няколко часа по-късно лисицата е заловена и прибрана от службата за контрол по животните. Тестът за бяс, който ѝ е направен се оказал положителен.

Именно на болестта се дължи и агресивното ѝ поведение, коментират експерти от градската здравна служба, които трябвало да евтаназират животното.

„Лабораторията за обществено здраве на Вашингтон потвърди, че лисицата, която беше заловена вчера, е положителна за вируса на бяс“, се казва в изявление на градската здравна агенция, която съветва всеки, който е влязъл в контакт с животното или неговото потомство, да се свърже с властите.

Присъствието на лисици във Вашингтон и други американски градове не е необичайно, но обикновено те избягват хората.

“Have you seen the Capitol fox?”



Animal control officers descended on Capitol Hill on Tuesday after reports of lawmakers, staff members and reporters being attacked by a wild fox believed to have been nesting on the Capitol grounds. https://t.co/fSbgLTjL9F