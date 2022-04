Нина Добрев се разходи по шортички из Атина (СНИМКИ)

Актрисата с български корени Нина Добрев, която стана известна с ролята си на Елена Гилбърт в сериала „Дневниците на вампира“, през последните няколко седмици е в Гърция за снимките на новия си филм „Зидарят“, пише Greek City Times.



Снимките се провеждат в Солун, но Нина реши да напусне македонската столица за малко и да се озове по слънчевите улици на Атина, продължава изданието, цитирано от Блиц.



Папараците я заснеха в супер летен тоалет в Глифада с гаджето ѝ Шон Уайт, който наскоро се оттегли от кариерата си на професионален сноубордист и скейтбордист.

Канадската актриса от български произход съчета класически дънкови шорти с почти бяла риза и бели маратонки. Ежедневният тоалет беше завършен от чанта Saint Laurent с кръстосано тяло и чифт очила с костенурка.



Известната двойка се намираше в морския квартал Глифада, наслаждавайки се на разходките си и прегръдките си, а Нина раздаваше усмивки на фотографите.

; #NinaDobrev and #ShaunWhite step out for some sight seeing during a filming break for her in Athens, Greece. pic.twitter.com/tuGnOA0tr7