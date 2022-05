Sex Pistols преиздава "God save The Queen" преди юбилея на Кралицата

Сингълът "God Save The Queen", превърнал се в знаков за британската пънк рок група "Секс пистълс" и предизвикал скандал през 1977 г., ще бъде издаден отново на 27 май, в навечерието на честванията на 70-ата годишнина на кралица Елизабет Втора на престола, съобщават АФП и БТА.

"Един от най-търсените винилови записи в историята се завръща по лавиците", съобщи официалният акаунт в Туитър на групата и така извести преиздаването на ограничен брой винилови екземпляри на "God Save The Queen".

One of the most sought after vinyl records in history returns to the shelves. Get your hands on a repress of both the A&M & Virgin God Save The Queen 7” vinyl, limited copies available of each.



Pre-order now https://t.co/810L80zRbk pic.twitter.com/UNbK2RlSoc