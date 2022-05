Пост Малоун ще става баща за пръв път

Рапърът Пост Малоун и приятелката му очакват първото си бебе, потвърди негов представител пред E! News.

"Развълнуван съм за тази следваща глава в живота си, най-щастлив съм бил някога, а откакто се помня, бях тъжен", каза той пред TMZ. "Време е да се грижа за тялото си, за семейството и приятелите си и да раздаваме колкото се може повече любов всеки ден".

Източници, близки до Пост, заявиха пред TMZ, че са отпразнували новината през уикенда със семейството и приятелите му. Пост не споделя самоличността на приятелката си и продължава да държи връзката им далеч от общественото внимание.

Неотдавна 26-годишният мъж се качи на сцената на Coachella в изненадващо изпълнение с 21 Savage. На 16 април Пост се появи за изпълнението на хита им "Rockstar" на живо. Той изпълни и песни, сред които "Circle" и "Sunflower", на фестивала Revolve миналия месец.

Очаква се звездата да пусне студийния си албум, озаглавен Twelve Carat Toothache, по-късно този месец. Досега той пусна сингъла "One Right Now", в който участва The Weeknd. Видеоклипът към песента обра овациите, като между двамата певци се разиграва престрелка.