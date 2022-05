Непоказвани кадри от личния архив на Елизабет II влизат в документален филм

Непоказвани кадри от личния архив на кралица Елизабет Втора са включени в нов документален филм на Би Би Си, подготвян по случай 70-ия юбилей от възкачването ѝ на престола, предаде Асошиейтед прес.



Тя е предоставила безпрецедентен достъп до стотици кадри, заснети от нея, от родителите ѝ и от покойния ѝ съпруг принц Филип.

Видеата съдържат кадри на Елизабет от времето, когато е била бебе до коронацията ѝ през 1953 г.

