Мистерията с нарочената за руски "шпионин" белуга е разгадана

Загадката защо руски кит белуга, появил се преди години край бреговете на Норвегия, е облечен в сбруя и нарочен за "шпионин", може би най-накрая е разнищена, съобщи Би Би Си, предава БТА.

Морски експерт смята, че животното наистина е избягало от руска военна база, но едва ли е било шпионин.

Питомната белуга влезе в заглавията за първи път, когато през 2019 г. се доближи до рибари край северното крайбрежие на Норвегия, носейки сбруя, което породи предположения, че е избягал руски "шпионски кит".

Според тогавашния разказ на един от рибарите животното е започнало да се търка в лодката им. Той каза, че е чувал за животни в беда, които инстинктивно знаят, че имат нужда от помощ от хората, и си е помислил, че това е "един умен кит".

Рибарите помагат на белугата да се освободи от сбруята, след което тя доплува до близкото пристанище Хамерфест, където живее няколко месеца.

Местните жители наричат животното Хвалдимир - комбинация от норвежката дума за кит - hval, и руското име Владимир.

Привидно неспособна да улови жива риба за ядене, белугата очарова посетителите, като побутва фотоапаратите им и дори в един случай върна мобилен телефон.

Запленена от историята на кита, Норвегия предприема мерки той да бъде наблюдаван и хранен.

Сега д-р Олга Шпак - експерт по този вид, казва, че според нея китът наистина е бил собственост на военните и е избягал от военноморска база в Северния полярен кръг. Тя обаче не вярва, че белугата е била шпионин.

Шпак е на мнение, че тя е била обучавана да охранява базата и е избягала, защото е била "хулиганка".

Русия винаги е отказвала да потвърди или отрече, че китът е бил обучаван от нейни военни.

Д-р Шпак обаче, която е работила в Русия, изследвайки морските бозайници от 90-те години на миналия век до завръщането си в родната Украйна през 2022 г., казва пред Би Би Си Нюз: "За мен това е 100 процента (сигурно)".

Олга Шпак, чийто разказ се базира на разговори с приятели и бивши колеги в Русия, участва в документалния филм на Би Би Си "Тайните на шпионския кит", който вече е на BBC iPlayer и ще бъде излъчен по BBC Two тази вечер.

