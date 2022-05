Астронавтка от МКС получи космически букет за рождения си ден

Космически букет получи за рождения си ден американската астронавтка Джесика Уоткинс, която се намира на борда на Международната космическа станция (МКС), предаде ТАСС.



Специалният букет е от материали, които са били в открития космос. Той е поднесен на Уоткинс от руския екипаж.

Expedition 67 crew members @OlegMKS, @serg_korsakov, @denis_mks; SpaceX crew-4 @astro_kjell and Samantha celebrated the birthday for NASA astronaut @astro_watkins on board the International Space Station pic.twitter.com/QJ6ycbAH1C