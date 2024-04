Принц Луи на 6 г.: Вижте как кралското семейство отбеляза празника (СНИМКИ)

Британското кралско семейство сподели снимка на принц Луи по случай неговия шести рожден ден.

Фотосът, публикуван в официалните акаунти в социалните мрежи във вторник, е дело на Катрин, принцесата на Уелс, информира CNN.

Happy 6th Birthday, Prince Louis! 🎂



Thank you for all the kind wishes today.



📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/TxshrI3WKO