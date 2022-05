Златка Райкова отглежда сина си като Меган Фокс (СНИМКИ)

След скорострелната раздяла между Златка Райкова и Благо Джизъса, след която и двамата вече си имат нови половинки, общественото внимание често е насочено към техните персони. Благой вече има нова избранница, за която дори успя да се ожени. Тя се казва Полина, а наскоро двамата бяха на меден месец в Бали. Златка пък реши да продължи напред с бившия тенисист Карен Хачатрян, който е доста по-млад от русата изкусителка.

От Instagram личи, че основно Златка се грижи за общия им син Благой Джуниър, а детето съвсем скоро отново предизвика коментари с дългата си коса. Момченцето продължава да бъде с момичешки букли, които хвърлят в недоумение последователите на Плеймейтката. Преди време Златка отговори на запитванията защо не подстриже сина си, за да бъде той като “обикновените” момчета:

"Майка съм, жал ми е да го подстрижа, престанете с тези глупави въпроси", призова Златка и попита какво означава да бъде подстриган "обикновено за едно момче". "За мен той е необикновен. Затова ще бъде с дълга коса", заяви моделката.

"Едно е да констатирате косата му, друго е да питате защо", ядоса се тя. От най-новото стори в Instagram на Плеймейтката личи, че продължава да дава свобода на сина си да носи дълга коса.

Подобен избор дават и доста от холивудските майки, сред които е и Меган Фокс.

Megan Fox, like many in Hollywood, bought books written by transgender children, after her 'son' Noah, 9, decided to wear dresses



I wounder why 'he' would do such a silly thing~ 🤔 pic.twitter.com/JgOnc6CeGE