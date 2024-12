Илон Мъск промени името на профила си в "X" на "Кекиус Максимус"

Милиардерът и предприемач Илон Мъск е променил името на своя профил в собствената си онлайн социална платформа "Екс" на "Кекиус Максимус" (Kekius Maximus), предаде подразделение на телевизия Си Ен Би Си, предава БТА.

BREAKING: Elon Musk changed his name to Kekius Maximus and has new profile picture pic.twitter.com/AejhXun9Br