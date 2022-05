Съдят Шакира за данъчни измами в размер на 14,5 милиона евро

Колумбийската суперзвезда Шакира се приближи до съдебен процес в Испания за данъчни измами, след като съд в Барселона отхвърли жалбата на певицата срещу повдигнатите от прокуратурата шест обвинения за укриване на данъци, предаде АФП, цитиран от life.dir.bg.

Прокурорите обвиняват 45-годишната изпълнителка на "Hips don't Lie", че е измамила испанската данъчна служба с 14,5 милиона евро (15,5 милиона долара) от доходи, спечелени между 2012 и 2014 г.

Прокурорите твърдят, че тя се е преместила в Испания през 2011 г., когато връзката ѝ със защитника на ФК Барселона Жерар Пике е станала публична, но е декларирала, че постоянното ѝ местожителство е на Бахамите, които са офшорна зона, до 2015 г.

The Colombian singer @shakira attends the “Elvis” after party at Stephanie Beach during the 75th annual Cannes film festival on May 25, 2022 in Cannes, France. pic.twitter.com/y70BPIWEUs