Италиански ресторант подарява бутилка вино, ако не докосвате телефона си

Един италиански ресторант във Верона се справя с пристрастените към телефоните си клиенти по най-ефективния възможен начин.

Навярно всеки е имал една от онези срещи. Човекът срещу вас е или постоянно на смартфона си, или поставя мобилното си устройство на масата до чашата си за вино. Така той подсъзнателно сигнализира, че какъвто и разговор да тече, той ще бъде прекъснат от звука на известие в социалните мрежи.

Клиентите на Al Condominio във Верона получават безплатна бутилка вино, но само ако се откажат от телефоните си, пише NOVA.

