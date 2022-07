Появи се плашеща СНИМКА на Горбачов от болницата

Медиите продължават да пишат за здравословното състояние на 91-годишния бивш ръководител на СССР Михаил Горбачов. Припомняме, че наскоро стана известно, че състоянието му е влошено. Политикът е под постоянно лекарско наблюдение, но състоянието му все още буди притеснения, пише glasnews.bg

Наскоро в мрежата се появи нова снимка на политическа фигура, която предизвика много въпроси. Снимката е публикувана от икономиста Руслан Гринберг, който посети Михаил Горбачов в болницата. Според него бившият лидер на Съветския съюз е в отделна стая и лекарите го наблюдават постоянно.

"What would you wish to the person who destroyed the Great Soviet Union?" commented a pro russian channel on telegram

Photo: economist Ruslan Grinberg, who visited the politician in the hospital