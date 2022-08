Обраха дома на Марая Кери в Атланта

Миналия месец, докато Марая Кери е била на почивка в Италия и Хемптън, в дома ѝ с девет спални в Атланта е била извършена кражба с взлом. Заподозреният остава на свобода, съобщава „Дейли Мейл“, предаде БГНЕС.



Според „Пейдж Сикс“ 53-годишната певица е била на екскурзия на 27 юли, когато е извършена кражбата.



Не е ясно какво е било откраднато от дома на певицата, който е на стойност 5,6 млн. долара.



Полицията в Атланта заяви, че "това все още е отворено разследване" и "информацията може да е ограничена".





Mariah Carey was enjoying a luxurious vacation in Capri, Italy when her home in Atlanta got attacked by burglars. https://t.co/Ub4swNKUSo