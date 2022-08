Амбър Хърд на почивка в Израел с дъщеря си (СНИМКИ)

След неуспешния за нея край на тежкото дело срещу бившия ѝ съпруг - актьора Джони Деп, Амбър Хърд реши най-сетне да се отдаде на почивка. Актрисата бе забелязана в Израел заедно с едногодишната си дъщеричка.

По информация на списание OK! звездата е уловена от папараци, докато е на разходка с момиченцето си в Тел Авив. Компания им правела нейната приятелка Ив Бароу – жената, която получи забрана да наблюдава докрай процеса срещу Джони Деп.

Малко след новината израелски журналист сподели в Twitter снимка на двете дружки как обядват в ресторант на открито – скромнооблечени и почти без грим.

Looks like #AmberHeard is finally repaying her top minion for her loyal drivel spouting 🙄

Sorry #darvodauber you didn't make the cut.#AmberHeardIsAPredator#AmberHeardlsALiar#AmberHeardlsAnAbuser#JohnnyDeppDeservesAnApology#JohnnyDepp https://t.co/CJgB5eNMSj