Рапърът Post Malone падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Рапърът Post Malone претърпя неприятно падане заради дупка на сцената. Той падна толкова лошо, че се наложи лекарите да му помогнат да се стане, а феновете изпаднаха в ужас, съобщи NOVA.

Това се случи в събота вечер в Сейнт Луис в Enterprise Center по средата на концерта, където той изпълняваше "Circles".

Post беше в разгара на шоуто, когато тръгна да слиза по рампа, която се простираше до пода на арената. Проблемът се оказа дупка в пода, която той използва, за да спусне китарата си, и тя се оказа непокрита.

Той стъпи в нея и падна. Очевидец разказва, че единият му крак треперел неконтролируемо. Медиците се втурнаха и в крайна сметка го наобиколиха, докато напускаше сцената.

Post Malone made a few more die hard fans when he fell through a hole in the stage cracking 3 ribs. Fans said he came back out on stage after 10 minutes saying he was sorry & hurting so bad he was crying, then someone gave him a beer and he finished the concert.#PostMalone pic.twitter.com/eFZBn8TffU