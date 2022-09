Джони Деп се среща с адвокатката, която го представляваше в делото във Великобритания (СНИМКА)

Оказва се, че Джони Деп наистина се среща с една от адвокатките си по делото за клевета, но това не е Камил Васкес, пише "1news".

Джони се среща с адвокатката на име Джоел Рич, която го представляваше в делото във Великобритания, което той загуби. Очевидно Джони не ѝ приписва това поражение, защото TMZ потвърди, че те наистина са заедно, информира "Дарик".

