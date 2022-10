Парис Хилтън с шокиращи разкрития за сексуалното насилие над нея

Парис Хилтън отново говори за мъчителното си преживяване в Provo Canyon School, този път обвинявайки членовете на персонала в сексуално насилие над нея и други ученици.

В ново интервю за The New York Times, публикувано във вторник, относно грижите за психичното здраве на тийнейджърите, наследницата твърди, че членовете на персонала в пансиона в Юта са искали насилствено да „извършат медицински прегледи“ на нея и други ученички, пише Vanity Fair, цитира vesti.bg.

„Много късно през нощта, около три или четири сутринта, те идваха да отведат мен и други момичета в една стая, за да извършат медицински прегледи“, каза тя.

Хилтън твърди, че „дори не е било с лекар“, а „няколко различни членове на персонала, които ни караха да лежим на масата, за да пъхат пръстите си в нас“.

Започвайки да плаче, звездата от The Simple Life продължава: „И не знам какво правеха, но определено не беше преглед. И беше наистина страшно, и това е нещо, което наистина бях подтиснала в продължение на много години. Но сега се връщам постоянно и мисля за това. И сега, гледайки назад като възрастен, това определено беше сексуално насилие.“



Хилтън продължи да разказва по-задълбочено преживяването си в Twitter след публикуването на статията, пишейки, че е била „лишена от сън и приемала тежки лекарства“, и също е била „принудена да лежи на подплатена маса“, да разтвори краката си и да се подложи на прегледи на шийката на матката.“

I opened up in a @NYTimes video about something I’ve never discussed before. At Provo Canyon School, I was woken up in the middle of the night by male staff who ushered me into a private room and performed cervical exams on me in the middle of the night. https://t.co/mWxF8Pvmaw