Внучката на Джо Байдън ще се омъжи в Белия дом (ВИДЕО)

Внучка на президента на САЩ Джо Байдън ще сключи брак в Белия дом, съобщи АП. Наоми Байдън ще се омъжи за Питър Нийл в събота.



Това ще бъде 19-ата сватба в историята на Белия дом. Според Историческата асоциация към американското президентство обаче за първи път булката е внучка на президента. Това ще е и първата сватба на Южната морава на Белия дом, пише БТА.



Обща приятелка запознала 28-годишната Наоми Байдън и 25-годишния Нийл преди около четири години в Ню Йорк и оттогава те са заедно. Внучката на американския президент е дъщеря на сина му Хънтър Байдън. Нийл е завършил наскоро юридическия факултет на Университета на Пенсилвания. Двамата живеят във Вашингтон.

