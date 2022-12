Джулия Робъртс облече рокля от снимки на Джордж Клуни (СНИМКИ)

Джордж Клуни и музикантите от U2 бяха сред почетените на наградна церемония в "Кенеди център", съобщиха АФП и АП. Престижните отличия за култура бяха връчени в присъствието на американския президент Джо Байдън, предава БТА.

Всяка година центърът "Кенеди" връчва награди на определени артисти за тяхното влияние върху американската култура.

Освен президентът Джо Байдън и съпругата му Джил присъстваха и вицепрезидентът Камала Харис и съпругът ѝ.

61-годишният актьор Джордж Клуни благодари за оказаната му почит. Клуни пристигна на церемонията в компанията са съпругата си Амал, която е адвокат, специализирал в защита на човешките права.

"Израснах в малко градче в Кентъки и никога не съм си представял, че един ден ще седя в Кенеди център. За мен е чест да бъда сред толкова много невероятни артисти", каза Клуни в своето изявление.

Джулия Робъртс, дългогодишна приятелка на Клуни, го нарече "идеалната комбинация между джентълмен и знаменитост". За да почете своя близък приятел с доза хумор, актрисата бе облякла дълга черна рокля, върху която бяха отпечатани снимки на Клуни.

Еди Ведър от групата "Пърл Джем" изпълни песента "Elevation" на групата U2. Певецът и филантроп Боно заедно с U2 имат 170 млн. продадени албума и бяха почетени за своите митични парчета "Sunday Bloody Sunday", "Desire", "With or without you".

Актьорът Саша Барън Коен влезе в ролята на своя персонаж Борат по време на церемонията.

Наричаната "императрица на соула" Гладис Найт, която също получи награда на центъра "Кенеди", каза, че е "безкрайно трогната". 79-годишната Таня Леон благодари за получаването на признание за по-различен тип класическа музика.