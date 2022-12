Матю Пери: Взимах по 55 викодин-а на ден и тежах 58 килограма

Матю Пери, който наскоро издаде мемоарите си, призна и защо не може да гледа отново "Приятели" - сериалът бетонирал го за историята. "Всеки сезон ми напомня точно през каква гадост съм минавал", пише "Daily Mirror".

Актьорът, който играе Чандлър Бинг, се бори със зависимостите от наркотици и алкохол през годините, в които участва в сериала.

Въпреки че "Приятели" е толкова голям хит, Матю каза, че му е трудно да гледа ситкома, защото му напомня за неговите борби, пише dir.bg.

Matthew Perry is speaking out about his use of Vicodin and extreme weight loss during #Friends #THRNews pic.twitter.com/YsWlnQHB6d