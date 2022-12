Mесо, сол и вода - диетата, която превзе TikTok

Последователи на т.нар. Лъвска диета популяризират начина си на хранене в TikTok, съобщи сайтът на "Дейли мейл". Инфлуенсъри и телевизионни водещи споделят в социалните мрежи какви позитиви им носи рестриктивната тридесетдневна диета, позволяваща само месо, сол и вода.

Следването на режима се превръща в предизвикателство. Потребители от цял свят споделят прогреса си в следването на противоречивата диета. Някои от потребителите дори публикуват видеозаписи с ядене на сурово месо.

