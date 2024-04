"Няма да танцувам. Обещавам": Олаф Шолц дебютира в TikTok (ВИДЕО)

Германският канцлер Олаф Шолц публикува днес първото си видео в "ТикТок", присъединявайки се към лидерите от Запада, които пренебрегват въпросите за сигурността в китайската платформа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Няма да танцувам. Обещавам. #ТikTok", написа Шолц в "Екс".

Olaf Scholz has promised not to dance on TikTok



The German chancellor has an official TikTok account, which will be run by the government's press office.



On his personal page in X, the German chancellor promised that he will not publish dancing videos.



"I will not dance. I… https://t.co/V9UfY2tz95 pic.twitter.com/8M6BcoCnkQ