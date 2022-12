Продадоха на търг златния печат на Екатерина Велика (СНИМКИ)

Златният печат на руската императрица Екатерина Велика (1729-1796) беше продаден за 22,9 хиляди британски лири (27,6 хиляди долара) на търг на аукционната къща "Хартли Окшънс" в град Илкли, Северна Англия, съобщи БТА, позовавайки се на "Дейли мейл".

Върху печата от карнеол са гравирани кон и лъв. Той е използван като официален печат от руския императорски двор от 80-те години на 18-и век до смъртта на Екатерина II през 1796 г. Гравиран е от англичанина Чарлз Браун по картината "Кон, уплашен от лъв" на английския художник Джордж Стъбс. Това е един от двата печата, поръчани от Екатерина II на Браун. Вторият, създаден малко по-късно, се съхранява в Ермитажа.

Gold seal belonging to Empress Catherine the Great sells for £23k pic.twitter.com/qPbC9km8Dl