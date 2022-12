Селена Гомес за раздялата с Джъстин Бийбър: Това е най-хубавото нещо в живота ми

Селена Гомес твърди, че да се раздели с Джъстин Бийбър е най-доброто нещо, което ѝ се е случвало някога.



Тя направи това признание в документалния филм за нея по Apple+, който носи името "My Mind and Me", пише teenproblem.net



"Всичко беше толкова публично. Чувствах се обладана от минала връзка, която никой не искаше да пусне. После аз просто я отминах и вече не бях изплашена. Чувствам, че трябваше да премина през най-лошото възможно разбиване на сърце и после просто да забравя всичко незабавно, беше наистина объркващо. Но просто мисля, че трябваше да се случи и в края на краищата беше най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало", сподели звездата.



Певицата и изпълнителят започнаха връзката си през 2010 г. Те няколко пъти се разделяха и събираха отново, като скъсаха окончателно през 2018 г.



Джъстин сключи брак с моделката Хейли Бийбър през септември 2018 г.

