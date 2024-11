Принц Хари и Меган Маркъл се разделиха... професионално

Меган Маркъл веднъж описа себе си и принц Хари като „сол и пипер“ – винаги заедно и неразделни. Но следващата седмица двойката ще бъде на хиляди километри един от друг, участвайки в значими публични събития на противоположни краища на Съединените щати.

На 4 декември Меган ще присъства на бляскаво събитие в Холивуд, посветено на нейния приятел Тайлър Пери, който ще получи наградата The Paley Honors Award в Бевърли Хилс. Въпреки че и Хари, и Меган са в организационния комитет на наградата, принцът ще бъде в Ню Йорк, където ще изнесе реч на конференцията DealBook, организирана от The New York Times.

Отделните изяви на Хари и Меган не са изолирано събитие, а тенденция, която се наблюдава от няколко месеца. През лятото двойката проведе съвместно турне в Колумбия, но оттогава все по-често се появяват отделно. В края на септември и началото на октомври Хари прекара поне две седмици далеч от семейството си – в публични изяви в Ню Йорк, Лондон и Южна Африка. През това време Меган рядко се показваше, с изключение на участие в гала вечеря за Детската болница в Лос Анджелис, където привлече вниманието с ефектна червена рокля.

Миналата седмица Хари предприе самостоятелно пътуване до Канада, за да популяризира Игри Инвиктус 2025, докато Меган организира празнична вечеря за афганистански жени в Калифорния и присъства на парти за старта на новата козметична марка на приятелката ѝ Кади Лий.

Нарастващите самостоятелни изяви провокираха спекулации за личния живот на двойката. Например, съобщава се, че Хари е отпразнувал 40-ия си рожден ден с приятели на планински преход, а не със съпругата си. Въпреки това, близки до семейството източници твърдят, че разделеният график е съзнателно решение, за да могат децата – принц Арчи и принцеса Лилибет – винаги да бъдат с един от родителите си.

„Това е здравословно партньорство между двама работещи съпрузи, а не обратното“, заявява източник пред списание People. Друг добавя, че стратегията им е нов „двуколеен подход“: Хари се фокусира върху благотворителността, а Меган – върху своите бизнес проекти.

PR специалистът Марк Борковски смята, че професионалната раздяла между Хари и Меган е начин за преосмисляне на тяхната популярност. „Те трябваше да променят разказа“, обяснява той пред The Telegraph. Според Борковски, звездният им блясък като двойка не е оправдал очакванията, а настоящата стратегия цели да отдели Хари и Меган от негативната преса и неуспешните медийни проекти.

Въпреки отделните си пътувания, Хари и Меган наскоро се появиха заедно във видеопослание за защита на децата онлайн. Анализаторът на езика на тялото Джуди Джеймс забелязва промяна в динамиката на двойката: „Връзката им се трансформира – от напълно синхронизирана двойка към форма, наподобяваща буквата Y: свързани в основата, но разделени на професионално ниво.“

Джеймс обяснява, че при последната им съвместна изява – формално видеопослание – жестовете между тях са били по-сдържани. „За феновете на тяхната страстна романтика това вероятно изглежда разочароващо, но те все пак показват стабилна връзка.“

Дали Меган и Хари ще запазят баланса между любовта и независимостта, остава въпрос на време. Въпреки новия си подход и отделните си проекти, и двамата изглеждат уверени и доволни от посоката, в която се движат – както заедно, така и поотделно.

Prince Harry and Meghan Markle, the Duke and Duchess of Sussex delivered a joint powerful message on Online safety, wearing their poppy pins for the upcoming UK Remembrance Day. Do they know they’re getting divorced? #HarryAndMeghan #PrinceHarry #MeghanMarkle #ServiceIsUniversal pic.twitter.com/NwU6iDuZsi