Благословиха стотици домашни любимци в Испания на традиционен ритуал (ВИДЕО)

Стотици кучета в Испания бяха заведени на църква от собствениците си във вторник и благословени от католически свещеници в деня на свети Антоний, съобщи Ройтерс. Свети Антоний е светецът покровител на животните, пояснява БТА.

Макар някои кучета в бароковата църква "Свети Антоний" в центъра на Мадрид да се разлаяха, повечето животни, чакащи благословия със светена вода, бяха спокойни.

Сред домашните любимци, чакащи благословия, е имало и котки, костенурки и дори порове.

Церемонията е традиционна за жителите на Мадрид и те имат желание да я поддържат жива.

