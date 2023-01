Изготвиха 3D карта на Млечния път

Международен екип от астрономи използва изображения от 570-мегапикселовата астрономическа камера DECam, за да състави най-точната карта на Млечния път досега. Това съобщи в четвъртък пресслужбата на Националната лаборатория по оптична и инфрачервена астрономия на САЩ, цитирана от ТАСС.

Суперкартата показва над 3,3 милиарда звезди и други обекти, присъстващи в нашата галактика, пише Дарик.

„Комбинирането на нашите изображения с тези от автоматизирания телескоп Pan-STARRS ни позволи да получим пълен 360-градусов изглед на целия диск на Млечния път, включително голям брой изключително тъмни звезди“, каза Андрю Сайджари от Харвардския университет.

Най-мощната астрономическа камера DECam е създадена през 2013 г. като част от проекта „Дарк енерджи сървей“ за търсене на следи от тъмна енергия в космоса. Свръхвисоката чувствителност на тази камера, инсталирана в чилийската обсерватория „Серо Тололо“, прави също така възможно използването ѝ за изучаване на обекти в Слънчевата система и Млечния път.

С нейна помощ през 2016 г. учените откриха най-отдалечената планета джудже в нашата система - 2014 UZ224, на която годината продължава около 1139 земни години.

Първоначално Сайджари и колегите му в продължение на години събират изображения от DECam с цел създаване на подробна звездна карта. След анализ на получените изображения те идентифицират около 3,3 милиарда звезди и други обекти. Впоследствие тяхното съществуване е потвърдено от автоматизирания телескоп Pan-STARRS и орбиталната обсерватория GAIA. Комбинирайки тези наблюдения с изображенията, направени от DECam, учените създават най-подробната 3D карта на Галактиката.

