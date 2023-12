НАСА се готви да създаде 3D карта на Млечния път (СНИМКА)

НАСА се подготвя да изстреля нова мисия, която ще наблюдава пространството между звездите и ще помогне за изготвянето на 3D карта на нашата галактика Млечния път, съобщи американската космическа агенция, цитирана от БТА.

Мисията GUSTO (Galactic/Extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory) ще стартира от ледения шелф Рос близо до изследователската база МакМърдо Стейшън McMurdo Station на Националната научна фондация на САЩ. Стартът на мисията ще бъде даден след 21 декември, съобщават от НАСА.

Високо в атмосферата над Антарктида GUSTO - телескоп, носен от балон, ще надникне в пространството между звездите, наречено междузвездна среда.

High up in our atmosphere above Antarctica, GUSTO, a balloon-borne telescope, will stare at the space between stars, helping build a 3D map of our Milky Way galaxy.



Set to launch on Dec. 21, GUSTO will search for clues of star and planetary creation: https://t.co/oZJCWTn32N pic.twitter.com/Z1AMs8PLrC