В Китай посрещат Годината на заека

Китайците по целия свят посрещнаха снощи Нова година по традиционния лунен календар. Според него Годината на тигъра отстъпва място на започващата днес Година на заека, информира БТА.

Снощи в континентален Китай се проведоха са първите новогодишни празненства, откакто правителството премахна стриктните мерки срещу коронавируса. Това позволи на семействата да се съберат през уикенда за пръв път от три години.

В навечерието на Новата година семействата се събират и си разменят подаръчета за късмет - червени пликчета с пари. Обикновено китайците палят фойерверки, за да подплашат "старото чудовище" - животното, под знака на което е преминала предходната година. Поднасяните на трапезата ястия варират според региона, като например за северната част на Китай са характерни кнедлите, а в района на Шанхай хората се стремят към максимално разнообразие, защото вярват, че това привлича благосъстояние. Семействата украсяват входната врата с фенери и червени хартиени изрезки на думата "фу" - късмет, на животното, на което е подвластна текущата година, както и на прилепи и риба, а отстрани я декорират с куплети за благословия, показва справка на БТА.

Азиатският (китайският) календар в основата си е лунен. Съставен е от даоистките жреци преди хиляди години. Стандартизиран е през 2637 г. пр. н. е. като система на 12 земни разклонения. В него годината се състои от 13 лунни цикъла, така Нова година според източния календар започва в деня на първото (или второто) за годината новолуние.

Според една от легендите Буда повикал животните при себе си, за да посрещнат заедно Нова година. Отзовали се 12 от тях. Пръв дошъл плъхът, последван от бивола, тигъра, заека, дракона, змията, коня, овцата, маймуната, петела, кучето и прасето. Като награда за тяхната преданост Буда нарекъл по една година от 12-годишния цикъл на всяко от тези животни по реда на тяхното пристигане.

