Крис Хемсуърт отвърна подобаващо на свой "двойник" в Туитър (СНИМКИ)

Крис Хемсуърт се пошегува със свой така наречен "двойник" в Twitter. Хемсуърт, когото последно гледахме като супергерой в "Тор: Любов и гръмотевици" на Marvel в ролята на главния герой, преди няколко месеца обяви, че слага на пауза актьорската си кариера, за да прекара повече време със семейството си. Миналата година Хемсуърт се появи и заедно с Майлс Телър в криминалната драма на Netflix Spiderhead.

Преди дни Хемсуърт се включи в Twitter, за да отговори на забавен пост от фен, който твърди, че е двойник на австралийската кино звезда.

This guy thought he’d trick us all by posting himself twice… https://t.co/bHVPawWYys