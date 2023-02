Шампанското розе на Брад Пит ще бъде сервирано на Оскарите

В разгара на наградния сезон, кулминация на който са наградите на американската киноакадемия, стана ясно, че за втора поредна година на "Оскар"-ите ще бъде сервирано розовото шампанско "Фльор дьо Миравал" на холивудската звезда Брат Пит, съобщи сайтът "Дринк бизнес".

Изисканото питие пое "щафетата" от предшественика си "Пайпър-Хайдсик" миналата година, ставайки първото пенливо вино на знаменитост, сервирано на престижното събитие.

Тази година американската Академия за кинематографично изкуство и наука ще раздаде своите награди за 95-и път. Церемонията ще бъде на 12 март в театър "Долби" в Лос Анджелис.

Шампанското розе на Брад Пит бъде сервирано по време на церемонията по награждаването, на Бала на губернатора - официалното афтърпарти, както и на други събития в Лос Анджелис, Ню Йорк и Лондон, свързани с "Оскар"-ите.

"Фльор дьо Миравал" е плод на сътрудничеството между актьора и продуцент Пит, който притежава "Шато Миравал" във Франция, и две лозаро-винарски фамилии - Перен и Петерс.

From our "Ultimate Gift Department" - The Fleur de Miraval Exclusivement Rose Champagne. A New Rose Champagne created by the top Winemakers at Chateau Miraval co owned by Brad Pitt & Angelina Jolie. Very Limited. Price €415 🥂🍾 @smullenj @Wilsononwine @GlassOfRedWine pic.twitter.com/6WB1wFZTIJ