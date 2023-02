Песен на папагал спасява семейството му от земетресението в Турция

Семейство в Турция е било събудено от необичайни звуци, издавани от папагала им, на 6 февруари, съобщиха турски медии.

Хората са били събудени точно навреме, за да избягат от дома си, минути преди земята да започне да се тресе в Пазарджък, епицентърът на земетресението с магнитуд 7,8, което удари Южна Турция преди две седмици.

„Половин час преди земетресението, папагалът издаде странен шум през нощта. Махаше с крила и скачаше в клетката“, каза 17-годишният Мустафа Цимен пред държавната информационна агенция Anadolu.

Шумът събужда семейството от съня им, така че те успяват да се втурнат към вратата, щом трусовете започват. „Благодарение на птицата земетресението не ни хвана да спим“, допълни Мустафа.

A parrot saved a family by alerting them with unusual sounds before the #earthquake in #Turkey, giving them enough time to get out of the house.#PalYouth pic.twitter.com/8WvGgzZ3lK