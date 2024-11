Учени откриха нов вид голохрил охлюв (СНИМКА)

Учени от Калифорния откриха нов вид голохрил охлюв, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Голохрилите охлюви са морски безгръбначни животни. Те са роднини на обикновените охлюви, които в процеса на еволюция са се освободили от черупките си и представляват само мускули, органи и кожа.

Monterey Bay announces discovery of new creature.



Check it out here: https://t.co/uAsHrkwQJs