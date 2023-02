За 86-ия си рожден ден норвежкият крал получи мотоциклетa от младините си (СНИМКИ)

За 86-ия си рожден ден норвежкият крал Харалд Пети получи сантиментален подарък от миналото - служители на кралския двор му подариха мотоциклета, който е имал в младежките си години, пишат чуждестранните издания.

Преди 70 години - за 16-ия си рожден ден, аристократът получава синия мотор като подарък от баща си, който през 1953 г. все още е престолонаследник, но по-късно става крал Олаф Пети, предава БТА.

The embassy wishes His Majesty King Harald V of Norway happy 86th birthday!🥳🇳🇴



Here with the motorbike he received as a birthday gift from the Royal Court today - the same one that he received from King Olav on his 16th birthday🏍️ pic.twitter.com/dlRJrCSsKO