Една от обвинителките на Мерилин Менсън призна, че е излъгала за сексуалното насилие

Моделът Ашли Морган Смитлайн призна, че е излъгала, че певецът Мерилин Менсън е упражнил сексуално насилие върху нея и оттегли всички свои обвинения срещу него, съобщи сп. People.

Тя разкри, че е заблудила обществеността поради натиск от страна на бившата годеница на 54-годишния днес музикант – актрисата Евън Рейчъл Ууд. По думите на Смитлайн, Ууд се интересувала от формата на връзката ѝ с Менсън. 36-годишната манекенка е подала клетвена декларация във Върховния съд на Лос Анджелис, в която твърди, че е била "манипулирана" да обвини рокаджията в психологическо, сексуално и физическо насилие, припомня в. Сега.

„Евън ме попита извършвал ли е той с мен действия като бичуване, връзване, оковаване с вериги, жигосване, тормоз по време на сън, побой, изнасилване и прочее. След като ѝ отговорих, че нищо подобно не се е случвало с мен, тя каза, че е възможно да не си спомням, но това не означава, че не е имало нещо“, поясни моделът.

Смитлайн пише в новата си декларация, че по време на разговорите с Ууд е започнала да се съмнява дали Менсън не я е малтретирал наистина, а тя да „потиска“ лошите си спомени за времето им заедно.

Ашли споменава в разговора и актрисата Есме Бианко, която по-рано също обвини американския певец в насилие, като делото бе уредено през януари с извънсъдебно споразумение. Моделът твърди, че е била многократно притискана от Ууд и други, включително Ашли Уолтърс, бивша асистентка на Менсън, която го съди за сексуално насилие и побой през 2021 г., от приятелката на Ууд Илма Гор и от актрисата от „Игра на тронове“ Есме Бианко, за да бъде убедено общественото мнение, че и тя е била малтретирани по начини, подобни на начините, по които твърдят, че са били малтретирани те.

Смитлайн уточнява, че сексуалните ѝ отношения с Менсън през 2010 г. са били краткотрайни и по взаимно съгласие.

