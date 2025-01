Екоактивисти спряха "Бурята" на Шекспир с участието на Сигорни Уивър (ВИДЕО)

Поддръжниците на движението Just Stop Oil прекъснаха театрална постановка с участието на актрисата Сигорни Уивър в един от най-старите театри в Лондон, съобщава вестник Times.

По време на представление на „Бурята“ на Уилям Шекспир активисти изтичаха на сцената с плакат за опасностите от глобалното затопляне и изстреляха конфети от попър. Звездата от "Пришълецът" се оттегли зад кулисите, а постановката в Drury Lane Theatre трябваше да спре.

