Чернокожата фея Камбанка в новия филм за Питър Пан разбуни духовете (ВИДЕО+СНИМКИ)

Нова екранизация за приключенията на Питър Пан предизвика дебати дали идеята, че феята Камбанка е тъмнокожа, е добра или не, пише life.dir.bg.

Хората смятат, че изборът на Disney младата актриса Яра Шахиди да бъде Камбанка, (в оригинал Тинкър Бел), в предстоящия филм "Питър Пан и Уенди", вместо да създадат нов тъмнокож герой или героиня, е ужасен ход. Потребители на Twitter се надигнаха моментално срещу това, пише TMZ. Зрителите смятат, че компанията се интересува повече за имиджа си, отколкото за приобщаването.

Други казват, че Камбанка винаги е била известна като бяло момиче с руса коса и сини очи - и отклоняването от оригиналния материал не е правилно. Трети се чудят защо изобщо е нужно Камбанка да бъде цветнокожа, при положение, че Дисни вече създаде такава фея - Иридеса.

So @Disney Peter Pan… race swapped Tinkerbell… race swapped Captain Hook… no keep him as a white male as the villian,as they are all evil in any case. pic.twitter.com/yxliANqByD

What's the point of race-swapping Tinkerbell? Disney already has a black fairy (Iridessa ↓); they could have fleshed out a story with her and the other fairies.



Why is Disney so unwilling to create original stories with their already established characters of color? pic.twitter.com/PuZLJKeIxo