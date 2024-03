Оръжейничката на филма с Алек Болдуин поиска ново дело и да бъде освободена от затвора

Отговорничката за оръжията на снимачната площадка на уестърна „Ръжда“ (Rust) поиска ново дело и да бъде освободена от затвора „в очакване на по-нататъшни действия“, предадоха ДПА и АП, цитирани от БТА.

В началото на март Хана Гутиерес-Рийд бе призната за виновна по обвиненията в непредумишлено убийство от съд в Санта Фе, щата Ню Мексико, след фаталното прострелване на операторката Халина Хъчинс (42 г.) на снимачната площадка на филма през октомври 2021 г.

„Г-жа Гутиерес-Рийд поиска от съда да отмени решението си да я признае за виновна, както и да постанови ново съдебно дело“, казват адвокатите Джейсън Боулс и Моника Барерас в депозираната молба. „Освен това тя моли да бъде пусната на свобода до приключване на по-нататъшното производство".

