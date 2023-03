Откриха римски храм под катедрала в Централна Англия

Археолози са попаднали на находка под някогашно гробище в двора на катедрала в Централна Англия, за която предполагат, че е римски храм, съобщи БТА.

Учените от университета на Лестър съобщават, че по време на разкопки на територията на Лестърската катедрала са открили нещо, за което смятат, че е мазе на римска постройка, и фрагмент от олтарен камък на 1800 години.

"Винаги се е разказвало, че под катедралата е имало римски храм. Досега нямаше как да потвърдим или отхвърлим това, но новите открития показват, че под нея определено има римско място за поклонение", казва ръководителят на разкопките Матю Морис.

