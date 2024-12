Златни езици и нокти, открити в мумии, разкриват повече за погребенията на египтяните

Археолози от съвместна египетско-испанска експедиция направиха значително откритие в древния град Оксиринх (днешен Ал Бахнаса) в област Миня, Египет. Според съобщение на египетското Министерство на туризма и на паметниците на културата, находките предоставят нов поглед към религиозните и погребалните практики на птолемейската епоха.

Сред най-забележителните находки са тринадесет златни езика и нокти, поставени в устите и телата на мумии. Практика, предполагаща, че целта е била осигуряване на възможност за комуникация с бога Озирис в задгробния живот. Открити са и 29 амулета, изобразяващи колоната на Джед, скарабеите, както и богове като Хор, Тот и Изида, представени както индивидуално, така и в необичайни комбинации, информира БТА.

Амулетите и артефактите са придружени от ритуални сцени и текстове, които досега не са документирани в този район. Според генералния секретар на Върховния съвет за антиките, Мохамед Исмаил Халед, тези находки не само разширяват познанията ни за птолемейската епоха, но и предоставят ключови данни за духовния живот на древните египтяни.

