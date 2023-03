Научен експеримент доказва, че на Луната могат да се отглеждат растения

Хората имат четири основни нужди, за да оцелеят: въздух, вода, подслон и храна. Изследователите на космоса вече са измислили как да създадат костюми, в които се задържа кислород, да построят космически кораби за подслон и да рециклират вода за хидратация. А сега учени от Университета на Флорида са се заели да направят възможно отглеждането на лунни растения, което ни доближава с една стъпка до изграждането на цивилизация отвъд Земята, съобщава „Giant Freakin Robot", предава БГНЕС.

След като три пъти кандидатстваха пред НАСА за проби от лунна пръст, донесени по време на мисиите "Аполо", изследователите най-накрая бяха одобрени и успяха да направят първия в историята опит за отглеждане на лунни растения.

Оказва се, че отглеждането на лунни растения е точно толкова трудно, колкото изглежда. На Луната няма въздух или вода, а температурата се променя драстично от +90 до -120 градуса по Целзий. Да не говорим, че растенията се нуждаят и от почва, а сивата пръст, която се намира на повърхността на Луната, дори не е близка до гостоприемната почва, която познаваме и обичаме на Земята.

