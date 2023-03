Шарън Стоун подпали фантазиите с червен тоалет с деколте до пъпа (СНИМКИ)

През март известната холивудска актриса Шарън Стоун навърши 65 години.

Който я погледне обаче няма как да не се съгласи, че това е изключително трудно за вярване. Един от първите секссимволи на Холивуд, оставил отпечатък с емблематичната си роля в "Първичен инстинкт" изглежда повече от страхотно – на красотата и стегнатите ѝ форми могат да завидят много млади момичета, а усмивката ѝ е все така лъчезарна, както и преди 30 години, пише jenata.blitz.bg.

След като чукна 65, неостаряващата хубавица започна активно да се появява на светски събития, приковавайки погледите с доста ярки и дори провокативни визии.

Преди дни тя присъства на мероприятие, посветено на 50-годишнината от войната във Виетнам. По червения килим в Холивуд секс символът на 90-те премина в яркочервен костюм от две части - сако и широк панталон. Интересен детайл от визията ѝ бе златният катинар, който играеше ролята на копче на шикозния ѝ блейзър.

Sharon Stone, 65, goes shirtless under plunging red suit at Honor In Their Words event in Hollywood https://t.co/4Gr208LhL5 https://t.co/HxWFe63XIF pic.twitter.com/uAn9zBMoed