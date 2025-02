Володимир Зеленски: Да, ще преговарям лично с Путин, но първо искам да видя одобрен общ план с Доналд Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи призив за реален и гарантиран мир в неговата страна. Той призова за това в пост в „Екс“ след среща в Мюнхен с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, предаде Франс прес.

"Готови сме да напредваме възможно най-бързо към трайния и гарантиран мир“, каза Зеленски и приветства решимостта на американския президент Доналд Тръмп, който, както заяви Зеленски, може да допринесе за слагането на край на войната.

I had a good meeting with U.S. Vice President @JDVance. I am grateful to him and his entire team for the discussion, with Secretary of State Marco Rubio and Special Envoy General Keith Kellogg also taking part.



Our teams will continue to work on the document. We addressed many… pic.twitter.com/zYc15vqIz8