Анджелина Джоли замени Брад Пит с британски милиардер (СНИМКИ+ВИДЕО)

Времето лети, когато се забавляваш. Анджелин Джоли прекара цели три часа в разговори с милиардерския наследник Дейвид Майер де Ротшилд, докато беше на обяд в Малибу, Калифорния, в четвъртък.

47-годишната актриса изглежда усмихната по време на срещата ѝ с 44-годишния милиардер, пише Page Six, цитиран от "Телеграф".

Angelina Jolie goes on three-hour lunch with billionaire David Mayer de Rothschild https://t.co/H5LhMCq4Vi pic.twitter.com/gshoOe7TH1

За срещата Джоли беше облечена в шикозна черна рокля с изрезки.

Тя също съчета визията с подходящи черни обувки на ток и слънчеви очила.

Майер де Ротшилд, който е част от една от най-богатите и влиятелни фамилии в света, също се появи в добро настроение, като се усмихваше и се смееше заедно с Джоли.

🆕📸 #AngelinaJolie was seen with Environmentalist/Billionaire David de Mayer Rothschild.



Salma Hayek must be a real good influencer 🤭🥹🙏 pic.twitter.com/sksBVoWBOd